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Masterclass avec Gérard Pesson Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Masterclass avec Gérard Pesson Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Masterclass avec Gérard Pesson Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS samedi 11 avril 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Jacques Ibert

Adresse : 81 rue Armand Carrel

Ville : 75019 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Tarif : <p>Entrée libre</p>

Une rencontre exceptionnelle entre les élèves pianistes du conservatoire et le compositeur Gérard Pesson.

Au programme : l’exploration de ses œuvres pour piano et un dialogue direct avec l’auteur, pour découvrir de l’intérieur un langage musical singulier, tout en finesse et en écoute.

Un temps privilégié d’échange et de transmission, où interprétation et création se rejoignent.

Un concert et moment d’échange avec le compositeur Gérard Pesson au conservatoire Jacques Ibert.
Le samedi 11 avril 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel  75019 PARIS


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