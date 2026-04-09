Masterclass avec Gérard Pesson Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Une rencontre exceptionnelle entre les élèves pianistes du conservatoire et le compositeur Gérard Pesson.

Au programme : l’exploration de ses œuvres pour piano et un dialogue direct avec l’auteur, pour découvrir de l’intérieur un langage musical singulier, tout en finesse et en écoute.

Un temps privilégié d’échange et de transmission, où interprétation et création se rejoignent.

Un concert et moment d’échange avec le compositeur Gérard Pesson au conservatoire Jacques Ibert.

Le samedi 11 avril 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS



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