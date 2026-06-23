Masterclass de Break Dance dans le cadre du Festival des Arts et Sports Urbains Gap samedi 11 juillet 2026.

Gap

Masterclass de Break Dance dans le cadre du Festival des Arts et Sports Urbains

Skatepark de La Pépinière Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre du Festival des Arts et Sports Urbains (FASU) aura lieu, une Master Class de Break Dance animée par Junior Bosila Banya, figure emblématique de la discipline. Samedi après-midi cours et Freestyle Dimanche cours et démonstration.

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Skatepark de La Pépinière Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 96 88 26 clubcrash@laposte.net

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English :

As part of the Urban Arts and Sports Festival (FASU), a breakdancing master class will be led by Junior Bosila Banya, an iconic figure in the discipline. Saturday afternoon: lessons and freestyle—Sunday: lessons and demonstration.

L’événement Masterclass de Break Dance dans le cadre du Festival des Arts et Sports Urbains Gap a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Terres de Gap