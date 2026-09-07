Masterclass de modelage par le sculpteur Christophe Charbonnel, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Masterclass de modelage par le sculpteur Christophe Charbonnel Dimanche 20 septembre, 09h30 Musée Despiau-Wlérick Landes

Tarif préférentiel. Jauge : 10 participants maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Participez à une masterclass de modelage animée par Christophe Charbonnel, ouverte aux amateurs, débutants comme confirmés, qui souhaitent pratiquer sous le regard et les conseils de l’artiste.

Une journée exceptionnelle pour découvrir ou approfondir la technique du modelage.

Musée Despiau-Wlérick 6 Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558750045 https://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=108 [{« type »: « email », « value »: « musee-edu@montdemarsan.fr »}] Dans le centre médiéval de la ville, deux maisons civiles anciennes du XIVe siècle, accolées, ont été remaniées au XIXe en donjon surnommé « Lacataye ».

Christophe Charbonnel renouvelle une Masterclass de modelage destinée aux amateurs, débutants comme expérimentés qui souhaitent modeler sous le regard et les conseils de l’artiste. Une magnifique à…

©musée Despiau-Wlérick