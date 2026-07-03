Masterclass, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux
mercredi 26 mai 2027 · Grand Théâtre - Foyer rouge · Bordeaux
Informations pratiques
Masterclass 26 et 27 mai 2027 Grand Théâtre – Foyer rouge Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-26T10:00:00+02:00 – 2027-05-26T13:00:00+02:00
Fin : 2027-05-27T10:00:00+02:00 – 2027-05-27T13:00:00+02:00
Avec les musiciens du Quatuor Modigliani et de jeunes quatuors sélectionnés pour la résidence Vibre !
Dans le cadre du Festival Vibre !
Coproduction Quatuors à Bordeaux, Opéra National de Bordeaux
Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/ [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-masterclass-88431 »}]
Festival Vibre ! Musique de chambre
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