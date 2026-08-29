Masterclass Les secrets de votre guitare Cité de la Musique Romans-sur-Isère
mercredi 9 décembre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Masterclass Les secrets de votre guitare
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 18:00:00
fin : 2026-12-09 21:00:00
Date(s) :
2026-12-09
Découvrez ce qui se cache réellement derrière votre instrument.
Une masterclass pour comprendre les principes de conception et de réglage qui influencent le confort de jeu, la justesse et les performances de votre guitare électrique.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Masterclass Les secrets de votre guitare
Discover what’s really behind your instrument.
A masterclass to help you understand the design and setup principles that affect your electric guitar’s playability, intonation, and performance.
L’événement Masterclass Les secrets de votre guitare Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-29 par Valence Romans Tourisme
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