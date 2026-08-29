Masterclass Les secrets de votre guitare Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Masterclass Les secrets de votre guitare

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 18:00:00

fin : 2026-12-09 21:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Découvrez ce qui se cache réellement derrière votre instrument.



Une masterclass pour comprendre les principes de conception et de réglage qui influencent le confort de jeu, la justesse et les performances de votre guitare électrique.

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Masterclass Les secrets de votre guitare

Discover what’s really behind your instrument.

A masterclass to help you understand the design and setup principles that affect your electric guitar’s playability, intonation, and performance.

L’événement Masterclass Les secrets de votre guitare Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-29 par Valence Romans Tourisme