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Masterclass Mixologie avec la Maison Daucourt La Grande Cave Angoulême

Masterclass Mixologie avec la Maison Daucourt La Grande Cave Angoulême mercredi 10 juin 2026.

Lieu : La Grande Cave

Adresse : 15 avenue du Général de Gaulle

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10

Angoulême

Masterclass Mixologie avec la Maison Daucourt

La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Découvrez l’art des cocktails avec une maison charentaise pionnière dans la fabrication de spiritueux premium gin New Angoulême, whisky Bastille, vodka Moulin, liqueur Or-G, entre autres. Apprenez les règles pour créer un cocktail équilibré.
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La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 08 20 20  contact@maison-soulat.com

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English :

Discover the art of cocktails with a Charentais house pioneering the production of premium spirits: New Angoulême gin, Bastille whisky, Moulin vodka, Or-G liqueur, among others. Learn the rules for creating a balanced cocktail.

L’événement Masterclass Mixologie avec la Maison Daucourt Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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