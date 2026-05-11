Masterclass Mixologie avec la Maison Daucourt La Grande Cave Angoulême
Masterclass Mixologie avec la Maison Daucourt La Grande Cave Angoulême mercredi 10 juin 2026.
Angoulême
Masterclass Mixologie avec la Maison Daucourt
La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Découvrez l’art des cocktails avec une maison charentaise pionnière dans la fabrication de spiritueux premium gin New Angoulême, whisky Bastille, vodka Moulin, liqueur Or-G, entre autres. Apprenez les règles pour créer un cocktail équilibré.
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La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 08 20 20 contact@maison-soulat.com
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English :
Discover the art of cocktails with a Charentais house pioneering the production of premium spirits: New Angoulême gin, Bastille whisky, Moulin vodka, Or-G liqueur, among others. Learn the rules for creating a balanced cocktail.
L’événement Masterclass Mixologie avec la Maison Daucourt Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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