Masterclass Prise de son techniques et mise en pratique La Cordo Cité de la Musique, La Cordo Romans-sur-Isère
jeudi 8 octobre 2026 · Cité de la Musique, La Cordo · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Masterclass Prise de son techniques et mise en pratique La Cordo
Cité de la Musique, La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:00:00
fin : 2026-10-08 21:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Découvrez les fondamentaux de la prise de son choix et placement des microphones, techniques d’enregistrement et captation de la voix comme des instruments.
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Cité de la Musique, La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English :
Discover the basics of sound recording: microphone selection and placement, recording techniques, and capturing both vocals and instruments.
L’événement Masterclass Prise de son techniques et mise en pratique La Cordo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-13 par Valence Romans Tourisme
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