Masterclass Prise de son techniques et mise en pratique La Cordo Cité de la Musique, La Cordo Romans-sur-Isère

jeudi 8 octobre 2026 · Cité de la Musique, La Cordo · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Masterclass Prise de son techniques et mise en pratique La Cordo

Cité de la Musique, La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:00:00

fin : 2026-10-08 21:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Découvrez les fondamentaux de la prise de son choix et placement des microphones, techniques d’enregistrement et captation de la voix comme des instruments.

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Cité de la Musique, La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English :

Discover the basics of sound recording: microphone selection and placement, recording techniques, and capturing both vocals and instruments.

L’événement Masterclass Prise de son techniques et mise en pratique La Cordo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-13 par Valence Romans Tourisme