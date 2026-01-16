Masterclass ZUMBA Salle polyvalente Espaces des Mondes Polaires Prémanon
Masterclass ZUMBA Salle polyvalente Espaces des Mondes Polaires Prémanon samedi 28 mars 2026.
Salle polyvalente Espaces des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 21:00:00
2026-03-28
Pour la première fois dans le Jura une Zumba® Masterclass exceptionnelle!!
Pas UN, pas DEUX mais TROIS PRESENTERS ZUMBA rien que pour vous!!
Avec:
Deux jammers exceptionnels, généreux, connu du monde entier par tout les inconditionnels de la Zumba. ZJ™ Benjamin Richard et ZJ™ Rodrigo Angello.
Et notre dynamique et charismatique ZIN™ KALIDOU DIALLO.
Organiser par l’association FEELIN’G ZUMBA diriger par Elodie et Marine, ZIN™ depuis 2013.
Deux heures de pure folie et de danse endiablée!!
Ouvert à tous, pratiquant déjà la zumba ou non…
Un moment à ne pas manquer!!
De 19H à 21H.
Ouverture des portes à 17h30
Sur inscription ou sur place (selon place disponibles)
Foodtrucks sur place. .
Salle polyvalente Espaces des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Masterclass ZUMBA
