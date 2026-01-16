Masterclass ZUMBA Salle polyvalente Espaces des Mondes Polaires Prémanon

Masterclass ZUMBA

Salle polyvalente Espaces des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 21:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Pour la première fois dans le Jura une Zumba® Masterclass exceptionnelle!!

Pas UN, pas DEUX mais TROIS PRESENTERS ZUMBA rien que pour vous!!

Avec:

Deux jammers exceptionnels, généreux, connu du monde entier par tout les inconditionnels de la Zumba. ZJ™ Benjamin Richard et ZJ™ Rodrigo Angello.

Et notre dynamique et charismatique ZIN™ KALIDOU DIALLO.

Organiser par l’association FEELIN’G ZUMBA diriger par Elodie et Marine, ZIN™ depuis 2013.

Deux heures de pure folie et de danse endiablée!!

Ouvert à tous, pratiquant déjà la zumba ou non…

Un moment à ne pas manquer!!

De 19H à 21H.

Ouverture des portes à 17h30

Sur inscription ou sur place (selon place disponibles)

Foodtrucks sur place. .

Salle polyvalente Espaces des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

