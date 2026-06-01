Masterclasse 1 – Wajdi Mouawad, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Masterclasse 1 – Wajdi Mouawad Jeudi 29 octobre, 18h00 Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T18:00:00+01:00 – 2026-10-29T19:00:00+01:00

Fin : 2026-10-29T18:00:00+01:00 – 2026-10-29T19:00:00+01:00

Comédien, metteur en scène, romancier et ancien directeur de La Colline-théâtre national, Wajdi Mouawad est notamment l’auteur du quatuor épique Le Sang des promesses (Littoral, Incendies, Forêts, Ciels) et du roman Anima (2012).

Publiée par Actes Sud/Leméac et traduite en plusieurs langues, son oeuvre a été saluée par de nombreuses distinctions internationales.

Dernier livre : Le Serment d’Europe, Actes Sud, 2026.

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33484351313 https://www.mucem.org Le Mucem se déploie sur trois lieux :

– un bâtiment conçu par l’architecte Rudy Ricciotti pour l’ouverture en 2013 présentant les collections de synthèse sur l’ethnographie française ;

– le fort Saint-Jean, Monument historique classé ;

– le centre de conservation et de ressources, situé dans le quartier de la Belle de Mai, également conçu pour l’ouverture par l’architecte Corinne Vezzoni.

Comédien, metteur en scène, romancier et ancien directeur de La Colline-théâtre national, **Wajdi Mouawad** est notamment l’auteur du quatuor épique _Le Sang des promesses_ (Littoral, Incendies, et …

©Adrien Bargin