Masterclasse 2 – Ali Cherri & Clémence Bectarte, Théâtre de l’odéon, Marseille

Masterclasse 2 – Ali Cherri & Clémence Bectarte Vendredi 30 octobre, 18h30 Théâtre de l’odéon Bouches-du-Rhône

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T18:30:00+01:00 – 2026-10-30T19:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T18:30:00+01:00 – 2026-10-30T19:30:00+01:00

À partir d’un cas concret et contemporain, cette masterclasse propose d’interroger les conditions de mise en oeuvre du droit international face aux crimes de guerre, ainsi que les modalités de leur reconnaissance.

Elle s’appuie notamment sur une procédure engagée devant la justice française à la suite d’un bombardement ayant visé un immeuble civil à Beyrouth en novembre 2024, susceptible d’être qualifié de crime de guerre au regard du droit international humanitaire. Né à Beyrouth, Ali Cherri est artiste plasticien et réalisateur, installé à Paris. Mêlant films, vidéos, sculptures et installations, son travail explore les formes de représentation des conflits, ainsi que les processus de construction et de transmission des récits historiques. Artiste en résidence à la National Gallery de Londres en 2021-2022, il a reçu le Lion d’argent de l’artiste prometteur à la 59e Exposition internationale d’art de la Biennale de Venise (2022). Ses courts métrages L’Intranquille et Le Creuseur ont été présentés dans de nombreux festivals. Le Barrage, tourné au Soudan pendant la révolution, constitue son premier long métrage.

Clémence Bectarte est avocate au barreau de Paris depuis 2005, spécialisée en droit pénal, en droit international des droits de l’Homme et en droit international humanitaire. Depuis 2008, elle coordonne le Groupe d’action judiciaire de la FIDH, qui accompagne les victimes de crimes internationaux — génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre ou actes de torture — devant les juridictions nationales et internationales.

Dernier livre : Vingt-quatre fantômes par seconde, Dilecta, 2025.

Théâtre de l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

À partir d’un cas concret et contemporain, cette masterclasse propose d’interroger les conditions de mise en oeuvre du droit international face aux crimes de guerre, ainsi que les modalités de leur …

©Adrien Bargin