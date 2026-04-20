MASTERS 2026 Trampoline et Tumbling Salle omnisports Louis-Hostin (parc François-Mitterrand) Saint-Étienne

Saint-Étienne

MASTERS 2026 Trampoline et Tumbling

Salle omnisports Louis-Hostin (parc François-Mitterrand) Rue Raymond Sommet Saint-Étienne Loire

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Trampo’jump42 et la Ville de Saint-Etienne accueillent les 2 & 3 mai 2026 les Masters de Trampoline et de Tumbling. Une compétition internationale réunissant les meilleurs gymnastes de ces disciplines. Venez admirer des prestations de haute voltige !

Salle omnisports Louis-Hostin (parc François-Mitterrand) Rue Raymond Sommet Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 74 38 56 masterstrtu2026@gmail.com

English :

Trampo’jump42 and the City of Saint-Etienne will be hosting the Masters of Trampoline and Tumbling on May 2 & 3 2026. An international competition bringing together the best gymnasts in these disciplines. Come and admire the high-flying performances!

L’événement MASTERS 2026 Trampoline et Tumbling Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-04-15 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès