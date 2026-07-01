Match Amicaux Football Stade du Moulin Noves
vendredi 31 juillet 2026 · Stade du Moulin · Noves
Informations pratiques
Noves
Match Amicaux Football
Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 16h. Stade du Moulin Chemin du Moulin des Filles Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Match Amicaux Football
16h Matchs nationaux U19 AS Monaco / Toulouse Football Club
18h Matchs équipes pro 2 AS Monaco / Toulouse Football Club
Buvette sur place. .
Stade du Moulin Chemin du Moulin des Filles Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 21 01 65
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English :
Friendly Soccer Matches
L’événement Match Amicaux Football Noves a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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