Match Amicaux Football Stade du Moulin Noves

Informations pratiques

Noves

Match Amicaux Football

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 16h. Stade du Moulin Chemin du Moulin des Filles Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Match Amicaux Football

16h Matchs nationaux U19 AS Monaco / Toulouse Football Club

18h Matchs équipes pro 2 AS Monaco / Toulouse Football Club



Buvette sur place. .

Stade du Moulin Chemin du Moulin des Filles Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 21 01 65

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English :

Friendly Soccer Matches

L’événement Match Amicaux Football Noves a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence