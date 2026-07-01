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AGENDA · Noves

Match Amicaux Football Stade du Moulin Noves

vendredi 31 juillet 2026 · Stade du Moulin · Noves

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Stade du Moulin
Adresse
Chemin du Moulin des Filles
Ville
13550 Noves
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Noves

Match Amicaux Football

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 16h. Stade du Moulin Chemin du Moulin des Filles Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Match Amicaux Football
16h Matchs nationaux U19 AS Monaco / Toulouse Football Club
18h Matchs équipes pro 2 AS Monaco / Toulouse Football Club

Buvette sur place.   .

Stade du Moulin Chemin du Moulin des Filles Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 21 01 65 

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English :

Friendly Soccer Matches

L’événement Match Amicaux Football Noves a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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