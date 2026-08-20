Match D1 féminine – Nantes Métropole Futsal – Sporting Paris, Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Nantes

Informations pratiques

Match D1 féminine – Nantes Métropole Futsal – Sporting Paris Samedi 7 novembre, 17h00 Complexe Sportif Mangin Beaulieu Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T17:00:00+01:00 – 2026-11-07T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T17:00:00+01:00 – 2026-11-07T20:00:00+01:00

Venez vivre l’intensité du futsal féminin de haut niveau ! Assistez à un match de D1 Féminine du Nantes Métropole Futsal à la salle Mangin Beaulieu et découvrez un spectacle sportif rythmé, technique et convivial. Une soirée idéale à partager en famille ou entre amis pour soutenir l’équipe nantaise évoluant au plus haut niveau français.

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Rue des Boires, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « evenementiel@nantesmetropolefutsal.fr »}]

Le Nantes Métropole Futsal reçoit son adversaire à la salle Mangin Beaulieu dans le cadre du championnat de D1 Féminine