Match D1 féminine – Nantes Métropole Futsal – Sporting Paris, Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Nantes
samedi 7 novembre 2026 · Complexe Sportif Mangin Beaulieu · Nantes
Informations pratiques
Match D1 féminine – Nantes Métropole Futsal – Sporting Paris Samedi 7 novembre, 17h00 Complexe Sportif Mangin Beaulieu Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T17:00:00+01:00 – 2026-11-07T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T17:00:00+01:00 – 2026-11-07T20:00:00+01:00
Venez vivre l’intensité du futsal féminin de haut niveau ! Assistez à un match de D1 Féminine du Nantes Métropole Futsal à la salle Mangin Beaulieu et découvrez un spectacle sportif rythmé, technique et convivial. Une soirée idéale à partager en famille ou entre amis pour soutenir l’équipe nantaise évoluant au plus haut niveau français.
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Le Nantes Métropole Futsal reçoit son adversaire à la salle Mangin Beaulieu dans le cadre du championnat de D1 Féminine
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