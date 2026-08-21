Match D1 Futsal – Nantes Métropole Futsal – Artistes Futsal, Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Nantes
samedi 23 janvier 2027 · Complexe Sportif Mangin Beaulieu · Nantes
Informations pratiques
Match D1 Futsal – Nantes Métropole Futsal – Artistes Futsal Samedi 23 janvier 2027, 20h00 Complexe Sportif Mangin Beaulieu Loire-Atlantique
Tarif variable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-23T20:00:00+01:00 – 2027-01-23T23:00:00+01:00
Fin : 2027-01-23T20:00:00+01:00 – 2027-01-23T23:00:00+01:00
Venez vivre l’intensité du futsal de haut niveau ! Assistez à un match de D1 Futsal du Nantes Métropole Futsal à la salle Mangin Beaulieu et découvrez un spectacle sportif rythmé, technique et convivial. Une soirée idéale à partager en famille ou entre amis pour soutenir l’équipe nantaise évoluant au plus haut niveau français.
Complexe Sportif Mangin Beaulieu Rue des Boires, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/nmf »}]
Rencontre de D1 Futsal opposant le Nantes Métropole Futsal à son adversaire du soir. Venez découvrir le spectacle du futsal de haut niveau à Mangin Beaulieu et encourager l’équipe nantaise !
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