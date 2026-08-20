Match D1 Futsal – Nantes Métropole Futsal – Paris Acasa, Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Nantes

Informations pratiques

Match D1 Futsal – Nantes Métropole Futsal – Paris Acasa Samedi 10 octobre, 20h00 Complexe Sportif Mangin Beaulieu Loire-Atlantique

Tarif variable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Venez vivre l’intensité du futsal de haut niveau ! Assistez à un match de D1 Futsal du Nantes Métropole Futsal à la salle Mangin Beaulieu et découvrez un spectacle sportif rythmé, technique et convivial. Une soirée idéale à partager en famille ou entre amis pour soutenir l’équipe nantaise évoluant au plus haut niveau français.

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Rue des Boires, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/nmf »}]

Rencontre de D1 Futsal opposant le Nantes Métropole Futsal à son adversaire du soir. Venez découvrir le spectacle du futsal de haut niveau à Mangin Beaulieu et encourager l’équipe nantaise !