Match de foot France-Norvège V and B Vernon Saint-Marcel vendredi 26 juin 2026.

Saint-Marcel

Match de foot France-Norvège

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez vibrer et pousser les Bleus vers la victoire pour le grand match FRANCE NORVEGE! .

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr

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English : Match de foot France-Norvège

L’événement Match de foot France-Norvège Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération