Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Anglet Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc mardi 17 mars 2026.
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 20:00:00
fin : 2026-03-17 23:00:00
Date(s) :
2026-03-17
Match de championnat de Ligue Magnus de Hockey sur Glace.
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English : Ice-hockey game Chamonix Vs Anglet
Ice Hockey Magnus League championship match
