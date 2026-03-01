Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Anglet Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Anglet

Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17 23:00:00

2026-03-17

Match de championnat de Ligue Magnus de Hockey sur Glace.

English : Ice-hockey game Chamonix Vs Anglet

Ice Hockey Magnus League championship match

L’événement Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Anglet Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc