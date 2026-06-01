Match de la coupe du monde FRANCE NORVEGE le Plancher des Vaches Agen
Match de la coupe du monde FRANCE NORVEGE le Plancher des Vaches Agen vendredi 26 juin 2026.
Agen
Match de la coupe du monde FRANCE NORVEGE
le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Événement de la semaine au Plancher des Vaches !
Le 26 juin 2026, venez suivre France Norvège pour la Coupe du monde dans une ambiance stade. Diffusion du match en direct, supporters au rendez-vous, bonne bière et bons plats pour une soirée foot conviviale entre amis.
Événement de la semaine au Plancher des Vaches !
Cette semaine, on sort les écrans pour un gros match à ne pas manquer ! ??
26 JUIN 2026
France vs Norvège
Coupe du monde
Ambiance stade, frissons garantis et supporters au rendez-vous pour vibrer ensemble !
Une bonne bière, un bon plat… et du foot en live la soirée parfaite entre amis !
Alors, prêts à pousser derrière les Bleus ?
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https://www.leplancherdesvaches.fr/ .
le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15
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English : Match de la coupe du monde FRANCE NORVEGE
Event of the week at Plancher des Vaches!
On June 26, 2026, come and watch France ? Norway for the World Cup in a stadium atmosphere. The match will be broadcast live, the fans will be on hand, and there’ll be plenty of beer and good food for a convivial soccer evening with friends.
L’événement Match de la coupe du monde FRANCE NORVEGE Agen a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Destination Agen
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