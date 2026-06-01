Match de la coupe du monde FRANCE NORVEGE le Plancher des Vaches Agen

Agen

Match de la coupe du monde FRANCE NORVEGE

le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Événement de la semaine au Plancher des Vaches !

Le 26 juin 2026, venez suivre France Norvège pour la Coupe du monde dans une ambiance stade. Diffusion du match en direct, supporters au rendez-vous, bonne bière et bons plats pour une soirée foot conviviale entre amis.

Événement de la semaine au Plancher des Vaches !

Cette semaine, on sort les écrans pour un gros match à ne pas manquer ! ??

26 JUIN 2026

France vs Norvège

Coupe du monde

Ambiance stade, frissons garantis et supporters au rendez-vous pour vibrer ensemble !

Une bonne bière, un bon plat… et du foot en live la soirée parfaite entre amis !

Alors, prêts à pousser derrière les Bleus ?

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Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur

https://www.leplancherdesvaches.fr/ .

le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Match de la coupe du monde FRANCE NORVEGE

Event of the week at Plancher des Vaches!

On June 26, 2026, come and watch France ? Norway for the World Cup in a stadium atmosphere. The match will be broadcast live, the fans will be on hand, and there’ll be plenty of beer and good food for a convivial soccer evening with friends.

L’événement Match de la coupe du monde FRANCE NORVEGE Agen a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Destination Agen