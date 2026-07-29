AGENDA · La Baule-Escoublac
Match de polo Coupe de la ville de la Baule Plage Benoît La Baule-Escoublac
mercredi 29 juillet 2026 · Plage Benoît · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Match de polo Coupe de la ville de la Baule
Plage Benoît Face à l’hôtel l’Hermitage La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Match de polo organisé sur la plage. .
Plage Benoît Face à l’hôtel l’Hermitage La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 02 64 info@brittanypoloclub.com
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English :
L’événement Match de polo Coupe de la ville de la Baule La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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