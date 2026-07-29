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AGENDA · La Baule-Escoublac

Match de polo Coupe de la ville de la Baule Plage Benoît La Baule-Escoublac

mercredi 29 juillet 2026 · Plage Benoît · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Plage Benoît
Adresse
Face à l'hôtel l'Hermitage
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Match de polo Coupe de la ville de la Baule

Plage Benoît Face à l’hôtel l’Hermitage La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Match de polo organisé sur la plage.   .

Plage Benoît Face à l’hôtel l’Hermitage La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 02 64  info@brittanypoloclub.com

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English :

L’événement Match de polo Coupe de la ville de la Baule La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

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