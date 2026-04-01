Monflanquin

Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Limoges

Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Limoges.

Fédérale 1 phase finale.

­Repas d’avant match sur réservation.

L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Limoges.

Match de barrage, phase finales de Fédérale 1.

­Repas d’avant match au gymnase de Monflanquin, sur réservation.

Menu salade composée, pavé de bœuf & frites, fromage, dessert, vin & café .

Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33 4cantonsbhap@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Limoges

The 4 cantons BHAP team takes on Limoges.

Fédérale 1 final phase.

pre-match meal on reservation.

L’événement Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Limoges Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Coeur de Bastides