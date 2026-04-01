Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Limoges Monflanquin
Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Limoges Monflanquin dimanche 26 avril 2026.
Monflanquin
Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Limoges
Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Limoges.
Fédérale 1 phase finale.
Repas d’avant match sur réservation.
L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Limoges.
Match de barrage, phase finales de Fédérale 1.
Repas d’avant match au gymnase de Monflanquin, sur réservation.
Menu salade composée, pavé de bœuf & frites, fromage, dessert, vin & café .
Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33 4cantonsbhap@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Limoges
The 4 cantons BHAP team takes on Limoges.
Fédérale 1 final phase.
pre-match meal on reservation.
L’événement Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Limoges Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)
- Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin 25 avril 2026
- Journée des Enfants Spéciale Pâques Parking du Restaurant La Marmaille Monflanquin 26 avril 2026
- Atelier d’épanouissement personnel Espace Ginko Monflanquin 26 avril 2026
- Monflanquin, la boucle de Corconat Monflanquin Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Monflanquin, la balade de Calviac Monflanquin Lot-et-Garonne 1 mai 2026