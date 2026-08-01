Match de rugby CSBJ vs OMR J1 Nationale STADE PIERRE RAJON Bourgoin-Jallieu

Informations pratiques

Bourgoin-Jallieu

Match de rugby CSBJ vs OMR J1 Nationale

STADE PIERRE RAJON Avenue du Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : – – EUR

Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans, ayant droit à récupérer aux guichets

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

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C’est reparti pour une nouvelle saison de Nationale !

Nos Ciel et Grenat reçoivent Marcq-en-Baroeul pour cette première journée à Pierre Rajon, le Samedi 22 Août à 19h.

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STADE PIERRE RAJON Avenue du Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@csbj-rugby.fr

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English :

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It’s time for another season of the Nationale!

Our Ciel et Grenat will host Marcq-en-Baroeul for this opening match at Pierre Rajon Stadium on Saturday, August 22, at 7:00 p.m.

L’événement Match de rugby CSBJ vs OMR J1 Nationale Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère