Match d’improvisation LIPAIX vs Nimes La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Match d’improvisation LIPAIX vs Nimes

Samedi 19 septembre 2026 de 20h30 à 22h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La LIPAIX invite une nouvelle équipe pour un match d’improvisation où les catégories sont définies par l’arbitre mais où seul le public décide du vainqueur.

Sur scène, deux équipes de cinq joueurs se défient sous l’œil averti d’un arbitre impartial. Celui-ci décide des catégories, des contraintes et des thèmes que chaque improvisation devra respecter.



Après qu’aient résonnés les hymnes de chacune des deux équipes, les improvisations s’enchainent pendant près d’une heure et demie. Chacune dure d’une à quatre minutes voire plus, chacune est différente mais toutes ont un point commun à la fin, c’est le public qui vote pour décider qui emporte le point.



Vous êtes plus théâtre classique que contemporain ? Vous adorez les rimes ? Vous adulez western, l’horreur ou la science-fiction ? Plus besoin de choisir vous pouvez trouver tous ces styles dans un seul spectacle d’improvisation.



A la fin de chaque match, c’est l’équipe ayant remporté le plus de points qui l’emporte ! .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lipaix.com

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English :

LIPAIX invites a new team for an improvisation match where the categories are defined by the referee, but only the audience decides the winner.

L’événement Match d’improvisation LIPAIX vs Nimes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence