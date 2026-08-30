Informations pratiques

Sarrebourg

Match d’improvisation théâtrale Sarrebourg vs Metz

Centre socioculturel Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-20 20:30:00

fin : 2027-02-20 22:30:00

Date(s) :

2027-02-20

La troupe des Doodings de Metz arrive à Sarrebourg pour affronter la Cie Sans Diego dans un matche d’impro inédit. Un choc entre Moselle Est et Moselle Ouest composé d’une quinzaine d’improvisations après lesquelles vous pourrez voter, en votre âme et conscience évidemment.

.Tout public

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Centre socioculturel Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 21 13 00 58

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English :

The Doodings troupe from Metz is coming to Sarrebourg to face off against Cie Sans Diego in a one-of-a-kind improv match. A showdown between East Moselle and West Moselle, featuring about fifteen improv sketches, after which you can vote—according to your own judgment, of course.

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L’événement Match d’improvisation théâtrale Sarrebourg vs Metz Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD