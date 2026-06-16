Match FRANCE vs SENEGAL Pouzauges
Match FRANCE vs SENEGAL Pouzauges mardi 16 juin 2026.
Pouzauges
Match FRANCE vs SENEGAL
Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Retransmission du match FRANCE vs SENEGAL
Retransmission des matchs de la coupe du monde pendant les horaires d’ouverture avec des grillades au brasero pour le repas. .
Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire lacellule85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Webcast of the match FRANCE vs SENEGAL
L’événement Match FRANCE vs SENEGAL Pouzauges a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
À voir aussi à Pouzauges (Vendée)
- Visite Authentique Petite Cité de Caractère Office de tourisme du Pays de Pouzauges Pouzauges 16 juin 2026
- Sieste littéraire Pouzauges 18 juin 2026
- Visite des moulins Pouzauges 19 juin 2026
- Fête de la musique Pouzauges 19 juin 2026
- Soirée coups de cœur Pouzauges 25 juin 2026