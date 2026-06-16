Pouzauges

Match FRANCE vs SENEGAL

Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Retransmission du match FRANCE vs SENEGAL

Retransmission des matchs de la coupe du monde pendant les horaires d’ouverture avec des grillades au brasero pour le repas. .

Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire lacellule85@gmail.com

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English :

Webcast of the match FRANCE vs SENEGAL

L’événement Match FRANCE vs SENEGAL Pouzauges a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges