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Match Limoges CSP / Paris Basketball Parc des Sports de Beaublanc Limoges

samedi 14 novembre 2026 · Parc des Sports de Beaublanc · Limoges

Match Limoges CSP / Paris Basketball Parc des Sports de Beaublanc Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Parc des Sports de Beaublanc
Adresse
23 Boulevard de Beaublanc
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Match Limoges CSP / Paris Basketball

Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Venez assister à un match de la compétition de basketball Betclic Elite. Lors de cette rencontre retrouvez le Limoges CSP
qui affrontera le Paris Basketball.
Venez nombreux soutenir les verts à domicile !

Retrouvez le calendrier complet en téléchargement.   .

Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   billetterie@limogescsp.com

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English : Match Limoges CSP / Paris Basketball

L’événement Match Limoges CSP / Paris Basketball Limoges a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Limoges Métropole

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