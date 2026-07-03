Match ! Théâtre le Molière Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Match !

Théâtre le Molière 9, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:00:00

fin : 2027-01-28 21:10:00

Date(s) :

2027-01-28

Recherche prince charmant désespérément. À 10 ans, Marilyne imagine qu’elle rencontrera l’homme de sa vie au bal du village, à l’instar de ses parents. Vingt ans plus tard, alors que ses copines s’installent en couple, elle s’inscrit sur Meetic…

À 35 ans, toujours célibataire face à des amies devenues mères, elle tente AdopteUnMec. À 40 ans, les confinements successifs la poussent sur Tinder… Avec un mélange d’humour ravageur et de lucidité mélancolique, cette autofiction — accompagnée de reprises inédites de chansons d’amour populaires jouées en direct — révèle toute la complexité de la rencontre amoureuse. Entre désillusions numériques et refrains romantiques, ce récit drôle et piquant interroge avec tendresse notre besoin viscéral d’aimer face aux pièges du marché de la séduction et aux injonctions de la mise en couple comme marqueur de normalité sociale . .

Théâtre le Molière 9, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine billetterie@theatredegascogne.fr

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English : Match !

L’événement Match ! Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan