Informations pratiques

Rodez

Match N1M Roc Handball US Crauroise

Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-01

fin : 2027-05-01

Date(s) :

2027-05-01

Le Roc Handball joue à domicile !

.

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Le Roc Handball plays at home!

L’événement Match N1M Roc Handball US Crauroise Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)