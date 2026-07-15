Match OM Strasbourg CEPAC Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Match OM Strasbourg

Samedi 22 août 2026. CEPAC Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Premier match de la nouvelle saison de l’Olympique de Marseille qui accueille le Racing Club de Strasbourg.

Olympique de Marseille vs Racing Club de Strasbourg

Informations à venir .

CEPAC Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 56 09

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English :

Olympique de Marseille’s first game of the new season, as they host Racing Club de Strasbourg.

L’événement Match OM Strasbourg Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille