AGENDA · Rodez
Match Rugby Rodez Canton d’Alban Rodez
dimanche 21 février 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Match Rugby Rodez Canton d’Alban
Rue Vieussens Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-21
fin : 2027-02-21
Date(s) :
2027-02-21
Match Rugby Rodez Canton d’Alban, le 21 février.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Rugby Match: Rodez vs. Canton d’Alban, February 21.
L’événement Match Rugby Rodez Canton d’Alban Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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