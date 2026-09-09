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AGENDA · Rodez

Match Rugby Rodez Correze Rugby Rodez

dimanche 31 janvier 2027 · Rodez

Match Rugby Rodez Correze Rugby Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 31 janvier 2027
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match Rugby Rodez Correze Rugby

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31
fin : 2027-01-31

Date(s) :
2027-01-31

Match Rugby Rodez Correze Rugby, le 31 janvier.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Rugby Match: Rodez vs. Corrèze Rugby, January 31.

L’événement Match Rugby Rodez Correze Rugby Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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