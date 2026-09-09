Informations pratiques

Rodez

Match Rugby Rodez Correze Rugby

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Match Rugby Rodez Correze Rugby, le 31 janvier.

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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Rugby Match: Rodez vs. Corrèze Rugby, January 31.

L’événement Match Rugby Rodez Correze Rugby Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)