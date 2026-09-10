Match USAL Blagnac Parc des sports de Beaublanc Limoges

dimanche 11 octobre 2026 · Parc des sports de Beaublanc · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Match USAL Blagnac

Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Lors de cette cinquième rencontre du championnat 100% rugby , l’USA Limoges affrontera Blagnac.

Toute la saison, l’USAL comptera sur votre soutien pour faire vibrer Beaublanc lors des match à domicile!

Réservations et informations complémentaires sur le site ( en lien). .

Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 04 31

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English : Match USAL Blagnac

L’événement Match USAL Blagnac Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole