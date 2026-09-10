Match USAL Saint-Girons Parc des sports de Beaublanc Limoges
dimanche 1 novembre 2026 · Parc des sports de Beaublanc · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Match USAL Saint-Girons
Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Lors de cette septième rencontre du championnat 100% rugby , l’USA Limoges affrontera Saint-Girons .
Toute la saison, l’USAL comptera sur votre soutien pour faire vibrer Beaublanc lors des match à domicile!
Réservations et informations complémentaires sur le site ( en lien). .
Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 04 31
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English : Match USAL Saint-Girons
L’événement Match USAL Saint-Girons Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
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