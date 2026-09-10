Match USAL Saint-Girons Parc des sports de Beaublanc Limoges

dimanche 1 novembre 2026 · Parc des sports de Beaublanc · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Match USAL Saint-Girons

Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Lors de cette septième rencontre du championnat 100% rugby , l’USA Limoges affrontera Saint-Girons .

Toute la saison, l’USAL comptera sur votre soutien pour faire vibrer Beaublanc lors des match à domicile!

Réservations et informations complémentaires sur le site ( en lien). .

Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 04 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Match USAL Saint-Girons

L’événement Match USAL Saint-Girons Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole