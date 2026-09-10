Match USAL Tulle Parc des sports de Beaublanc Limoges

dimanche 11 avril 2027 · Parc des sports de Beaublanc · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Match USAL Tulle

Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-11

fin : 2027-04-11

Date(s) :

2027-04-11

C’est le retour du derby du Limousin ! L’ USA Limoges affrontera Tulle lors de sa dernière rencontre de championnat à domicile. L’USAL comptera sur votre soutien pour faire vibrer Beaublanc!

Réservations et informations complémentaires sur le site ( en lien). .

Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 04 31

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English : Match USAL Tulle

L’événement Match USAL Tulle Limoges a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole