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AGENDA · Limoges

Match USAL Tulle Parc des sports de Beaublanc Limoges

dimanche 11 avril 2027 · Parc des sports de Beaublanc · Limoges

Match USAL Tulle Parc des sports de Beaublanc Limoges

Informations pratiques

Début
dimanche 11 avril 2027
Fin
dimanche 11 avril 2027
Lieu
Parc des sports de Beaublanc
Adresse
23 Boulevard de Beaublanc
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Match USAL Tulle

Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-11
fin : 2027-04-11

Date(s) :
2027-04-11

C’est le retour du derby du Limousin ! L’ USA Limoges affrontera Tulle lors de sa dernière rencontre de championnat à domicile. L’USAL comptera sur votre soutien pour faire vibrer Beaublanc!

Réservations et informations complémentaires sur le site ( en lien).   .

Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 04 31 

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English : Match USAL Tulle

L’événement Match USAL Tulle Limoges a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole

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