MATER – LECTURE PUBLIQUE, Auditorium de la Maison des Auteurs – SACD, Paris

mardi 29 septembre 2026 · Auditorium de la Maison des Auteurs - SACD · Paris

Informations pratiques

MATER – LECTURE PUBLIQUE Mardi 29 septembre, 16h00 Auditorium de la Maison des Auteurs – SACD Paris

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T16:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T16:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:30:00+02:00

MATER

Partition mélodramatique pour actrices et fantômes, avec philosophie, poésie et humour.

texte et mise en scène Anne Coutureau

avec Aline Belibi, Sabrina Bus, Anne Coutureau, Isabelle Jeanbrau, Julie Ravix et Rebecca Tetens et avec l’aimable participation de Camille Pouget

production Théâtre vivant – www.theatrevivant.fr – https://theatrevivant.fr/mater/

avec le soutien de Cresco – Théâtre de Saint-Mandé, du Sel de Sèvres, du Théâtre de Meudon et la participation artistique de Scènes-sur-Seine

directrice de production Emmanuelle Dandrel

création à l’automne 2027

« L’histoire de cette jeune femme qui ne veut pas d’enfant, interroge le splendide et périlleux lien entre les mères et les filles, pour parler de l’état du monde, de la tendresse toujours attendue, de l’espoir essentiel à la vie. »

Auditorium de la Maison des Auteurs – SACD 7 rue Ballu, 75009 Paris Paris 75009 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@theatrevivant.fr »}] [{« link »: « http://www.theatrevivant.fr »}, {« link »: « https://theatrevivant.fr/mater/ »}]

Théâtre vivant – Anne COUTUREAU création contemporaine theatre