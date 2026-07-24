Informations pratiques

Montpellier

MATHIEU BOOGAERTS

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Huit albums et près de mille concerts après SUPER , son premier disque sorti en 1995, retrouvons Mathieu rien que pour nous, le temps d’un concert.

Sa guitare magique à l’épaule, il nous proposera un florilège surprise de son répertoire, des chansons anciennes, récentes, mais aussi de son tout nouveau GRAND PIANO .

Huit albums et près de mille concerts après SUPER , son premier disque sorti en 1995, retrouvons Mathieu rien que pour nous, le temps d’un concert.

Sa guitare magique à l’épaule, il nous proposera un florilège surprise de son répertoire, des chansons anciennes, récentes, mais aussi de son tout nouveau GRAND PIANO .

Une soirée haute en musique, en mots, et en couleurs.

INFOS PRATIQUES

12€

14€ sur place .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10

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English : MATHIEU BOOGAERTS

Eight albums and nearly a thousand concerts after SUPER, his debut album released in 1995, we get to see Mathieu all to ourselves for a concert.

With his magical guitar slung over his shoulder, he’ll treat us to a “surprise” selection from his repertoire—featuring old and new songs, as well as tracks from his brand-new album, “GRAND PIANO.”

L’événement MATHIEU BOOGAERTS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT MONTPELLIER