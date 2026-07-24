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AGENDA · Montpellier

MATHIEU BOOGAERTS Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
121 Rue Fontcouverte
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
12 12 14

Montpellier

MATHIEU BOOGAERTS

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Huit albums et près de mille concerts après SUPER , son premier disque sorti en 1995, retrouvons Mathieu rien que pour nous, le temps d’un concert.

Sa guitare magique à l’épaule, il nous proposera un florilège surprise de son répertoire, des chansons anciennes, récentes, mais aussi de son tout nouveau GRAND PIANO .
Huit albums et près de mille concerts après SUPER , son premier disque sorti en 1995, retrouvons Mathieu rien que pour nous, le temps d’un concert.

Sa guitare magique à l’épaule, il nous proposera un florilège surprise de son répertoire, des chansons anciennes, récentes, mais aussi de son tout nouveau GRAND PIANO .

Une soirée haute en musique, en mots, et en couleurs.

INFOS PRATIQUES

12€
14€ sur place   .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10 

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English : MATHIEU BOOGAERTS

Eight albums and nearly a thousand concerts after SUPER, his debut album released in 1995, we get to see Mathieu all to ourselves for a concert.

With his magical guitar slung over his shoulder, he’ll treat us to a “surprise” selection from his repertoire—featuring old and new songs, as well as tracks from his brand-new album, “GRAND PIANO.”

L’événement MATHIEU BOOGAERTS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT MONTPELLIER

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