Mathieu Stepson, un homme ordinaire au destin extraordinaire Théâtre Le Normandy Le Havre
vendredi 12 mars 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Mathieu Stepson, un homme ordinaire au destin extraordinaire
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:00:00
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
Plus qu’un spectacle, une expérience…
Connaissez-vous la sensation de DÉJÀ-VÙ ?
Via des images remontant au matin même, le public découvre que Mathieu a l’étrange sensation d’avoir rêvé le spectacle de ce soir. Mais un élément troublant vient semer le doute, était-ce vraiment un rêve ?
Face à cela, il décide de jouer avec l’imprévisible pour vérifier ses souvenirs…
Grand vainqueur de la 19e saison de La France a un Incroyable Talent , Mathieu Stepson mêle illusion, fiction et mentalisme dans un style unique et impressionnant !
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Mathieu Stepson, un homme ordinaire au destin extraordinaire
L’événement Mathieu Stepson, un homme ordinaire au destin extraordinaire Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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