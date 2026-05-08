Mathild Clerc-Verhoeven / Membrane Urbaine Musée des Egouts Paris

Installation, Sculpture, Exposition

Membrane urbaine transforme une partie des galeries souterraines du Musée des Egouts en un environnement interactif structuré par des logiques de flux, de rétroaction et d’entretien. L’installation se compose de plusieurs œuvres cinétiques et obéit à un principe fondamental inspiré du fonctionnement même de plusieurs outils de curage de l’infrastructure : aucun moteur externe n’est utilisé — tous les mouvements sont générés soit par l’énergie hydraulique, soit par l’action humaine. L’ensemble est accompagnés d’un paysage sonore constitué des voix des égoutiers.

Une gouttière tissée de 15 mètres de long est suspendue au plafond. Chaque point de fixation peut être pivoté indépendamment depuis le sol afin de faire monter ou descendre la gouttière et de faire bouger une boule qui se trouve à l’intérieur. La gouttière est tissée à partir de fibre de carbone et d’une feuille de plastique.

Un tissage de 3 m × 9 m, en fibres de carbone, est exposé sous la voûte Alma. Elle est suspendue à plusieurs cordes. Une extrémité de chaque corde est reliée à une roue fixée au mur. Les visiteurs peuvent actionner l’installation en tournant la roue.

Une roue en bois et en fibre de carbone est suspendue au dessus du courant.

Un texte de l’écrivain et réalisateur Jasper Coppes accompagne l’installation et propose un cadre narratif qui mette en lumière les différentes dimensions abordées par l’œuvre : l’expérience vécue des égoutiers, les mécanismes de rétroaction, ainsi que la circulation des fluides et de l’information.

En partenariat avec Jasper Coppes (curateur) ainsi que Hélène Clerc-Denizot et Léo Baqué pour le son et la lumière.

Avec le soutien de Stimuleringfonds, Saertex, Saint-Gobain, Vetrotex.

Entre textile et infrastructure : flux, soin et ajustement… Au Musée des Egouts.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h00 à 01h00

gratuit

Dernière entrée à minuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Musée des Egouts Esplanade Habib Bourguiba 75007 https://musee-egouts.paris.fr/Paris

http://mathildclercverhoeven.com



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