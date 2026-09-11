Mathis MITSOPOULOS, contre-ténor Lazare LUBEK, piano, Hôpital du Vésinet – Salle des spectacles, Le Vésinet
dimanche 20 septembre 2026 · Hôpital du Vésinet - Salle des spectacles · Le Vésinet
Informations pratiques
Mathis MITSOPOULOS, contre-ténor Lazare LUBEK, piano Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôpital du Vésinet – Salle des spectacles Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
À l’occasion des Journées du patrimoine, le contre-ténor du Vésinet Mathis MITSOPOULOS et son ami pianiste Lazare LUBEK vous proposent un programme traversant les siècles portant une attention toute particulière aux compositeurs de notre ville.
Pour son premier récital avec piano, Mathis reviendra avec joie sur quelques pièces fortes de son parcours avant de retrouver Fauré, Chaminade, Bizet, Josephine Baker ou encore Barbara. Nous retournerons donc un peu au XVIIIe siècle notamment auprès d’Haendel et de Purcell. Lazare nous présentera également quelques bijoux de son écriture…
Un programme convivial plein d’histoire, d’amour et de rencontre, présenté dans le cadre des journées du patrimoine.
Programme
PURCELL – FERRANDINI – HAENDEL – ZELENKA – FAURÉ – CHAMINADE – HAHN – BIZET – BAEKER – BARBARA – LUBEK
Hôpital du Vésinet – Salle des spectacles 72 Av. de la Princesse, 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France
Mathis MITSOPOULOS, contre-ténor Lazare LUBEK, piano
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