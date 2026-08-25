Matière / paysage deux expositions au Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Bellevigne-en-Layon

Matière / paysage deux expositions au Village d’Artistes

8 rue du Mail Rablay-sur-Layon Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:30:00

fin : 2027-01-16 18:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Nouvelle exposition au Village d’Artistes

Du 2 octobre 2026 au 16 janvier 2027

Vernissage le vendredi 2 octobre à partir de 18h30

Pour clôturer sa programmation 2026, le Village d’Artistes propose deux expositions réunies autour d’une même thématique Matière / paysage . Deux regards et deux pratiques qui explorent, chacune à leur manière, les liens entre matière, territoire et paysage.

Reste l’Impermanence Myrtille Bouvret

Espace d’exposition d’art contemporain

L’exposition Reste l’Impermanence , de Myrtille Bouvret, vient clôturer la programmation d’art contemporain 2026 du Village d’Artistes.

L’artiste explore le souvenir de ce qui passe et de ce qui fuit, à travers les transformations silencieuses du paysage. Ses œuvres révèlent les mouvements discrets des territoires, les respirations de la nature et les empreintes laissées par les éléments et le passage du temps.

L’impermanence devient une matière vivante, sensible et porteuse de mémoire. Entre visible et invisible, souffle et matière, les œuvres interrogent notre lien au vivant et invitent à ralentir pour observer les traces, les métamorphoses et ce qui, en disparaissant, demeure.

Jeanne Blondet & Céline Dumontier

Espace La Capsule Artisanat d’art

Cette exposition est née d’une correspondance entre deux artisanes de Saint-Nazaire l’artiste textile Jeanne Blondet et la céramiste Céline Dumontier.

Au fil de leurs rencontres, elles ont créé un dialogue sensible entre leurs univers, mêlant formes organiques, teintes inspirées de leur paysage commun et matières glanées dans l’estuaire ou fabriquées dans leurs ateliers.

Leurs créations communes se sont construites à la manière d’un cadavre exquis , à partir de poèmes, croquis, brindilles, cailloux, couleurs, fils, perles, fleurs sauvages ou encore formes et émotions. Un processus fondé sur la lenteur, l’échange et l’émerveillement.

Elles invitent les visiteurs à déambuler avec douceur dans leurs théâtres intérieurs, où se dessine une vision poétique de la nature qui les entoure.

Deux expositions, deux approches de la matière et du paysage, à découvrir au Village d’Artistes du 2 octobre 2026 au 16 janvier 2027.

Vernissage commun vendredi 2 octobre à partir de 18h30.

Horaires d’ouverture

Octobre / novembre et janvier vendredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 18h30

Décembre tous les jours, de 14h30 à 18h30 .

8 rue du Mail Rablay-sur-Layon Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 61 32

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English :

New exhibition at the Village d?Artistes

L’événement Matière / paysage deux expositions au Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages