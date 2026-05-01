Matières vivantes Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies
Matières vivantes Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies samedi 30 mai 2026.
Buis-les-Baronnies
Matières vivantes
Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-05-30
La saison 2026 se poursuit à la Galerie des Ursulines et nous accueillons pour cette 5ème exposition Ju Mirfak.
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Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 75 34 30 artsenbuis@orange.fr
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English :
The 2026 season continues at Galerie des Ursulines, where we welcome Ju Mirfak for this 5th exhibition.
L’événement Matières vivantes Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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