Matières vivantes Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies

Matières vivantes

Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-05-30

La saison 2026 se poursuit à la Galerie des Ursulines et nous accueillons pour cette 5ème exposition Ju Mirfak.

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Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 75 34 30 artsenbuis@orange.fr

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English :

The 2026 season continues at Galerie des Ursulines, where we welcome Ju Mirfak for this 5th exhibition.

L’événement Matières vivantes Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale