Matinée au Centre d’Art Caumont Départ Parking Savine Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Matinée au Centre d’Art Caumont

Mercredi 22 juillet 2026 de 9h à 12h30. Départ Parking Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

L’office de tourisme de Gardanne vous propose une matinée à Aix-en-Provence à l’Hôtel de Caumont Centre d’Art, joyau architectural du XVIIIᵉ siècle situé au cœur d’Aix-en-Provence.

Au cœur de la matinée, découverte de l’exposition consacrée à Henri de Toulouse-Lautrec, figure incontournable de la scène artistique de la Belle Époque. Cette visite permettra d’explorer l’univers singulier de cet artiste audacieux, célèbre pour ses représentations vivantes du monde des cabarets, des spectacles et de la vie parisienne de la fin du XIXᵉ siècle.



À travers une sélection d’œuvres emblématiques — affiches, lithographies, peintures et dessins — vous découvrirez la modernité de son regard, la force expressive de son trait et sa capacité à capturer l’énergie et l’humanité de ses sujets.



Réservation obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou

en ligne sur notre site internet www.tourisme-gardanne.fr (rubrique Billetterie) .

Départ Parking Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Gardanne Tourist Office invites you to spend a morning in Aix-en-Provence at the Hôtel de Caumont—Art Center, an architectural gem from the 18th century located in the heart of Aix-en-Provence.

L’événement Matinée au Centre d’Art Caumont Gardanne a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Gardanne