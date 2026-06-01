Matinée Bulles en Musique, Parc Beaumont à Pau, Pau

Matinée Bulles en Musique Dimanche 21 juin, 09h00 Parc Beaumont à Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

La fête de la musique des enfants aura lieu au Parc beaumont de 9h00 à 12h00.

9h : Accueil café puis début des ateliers : Fabrication d’instruments, découverte des sons,

kamishibaï et comptines, coin des explorateurs sonores, bulle sensorielle bébés

9h30 – 11h30 : Récréasons

À travers une vingtaine d’installations originales, Zicomatic invite petits et grands à plonger dans une expérience musicale et sensorielle spécialement imaginée pour les tout-petits. Un univers ludique et immersif, propice à l’éveil, à la curiosité et à l’émerveillement.

10h-10h45 : Fanfare Los de Seiche

Avec son identité décalée et chaleureuse, portée par des musiciens passionnés, Los de Seiche fait vibrer les rues et les scènes entre Pau et Bordeaux. Découvrez son énergie festive, son esprit de bande et son répertoire éclectique !

10h45 – 11h30 : Harmonie junior et orchestre d’harmonie – Kiosque du Parc Beaumont

Sous la direction de Gaëtan Kuchta, les orchestres d’harmonies des premier et deuxième cycle du Conservatoire de Pau, proposent un programme varié mêlant œuvres originales pour orchestre, arrangements de musiques de films et adaptations de chansons populaires.

11h30 – 12h00 : Fanfare Los de Seiche

Parc Beaumont à Pau Parc Beaumont, Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Aménagé à partir de 1878 sur la propriété d’Anna de Noailles, le parc Beaumont s’est progressivement agrandi, notamment à la fin du XIXᵉ siècle avec l’intégration des terrains voisins. Il est alors redessiné par le paysagiste Henri Martinet dans un esprit paysager autour du Palais d’hiver, aujourd’hui Palais Beaumont.

Au fil du temps, le site évolue : la suppression de la circulation en 1999 puis son extension au début des années 2000 renforcent son unité.

Aujourd’hui, l’ensemble conserve des allées structurées, un plan d’eau, quelques éléments architecturaux et un patrimoine arboré varié, témoins de son histoire.

La fête de la musique des enfants aura lieu au Parc beaumont de 9h00 à 12h00.

© Jean-Michel Ducasse – Ville de Pau