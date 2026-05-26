Matinée musicale interactif Le Band à Léon Place du marché La Turballe
Matinée musicale interactif Le Band à Léon Place du marché La Turballe samedi 4 juillet 2026.
La Turballe
Matinée musicale interactif Le Band à Léon
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Parce que chanter c’est bon pour la santé et que cela devrait même être remboursé !
Notre concept est très interactif, une idée originale qui s’adresse à toutes et à tous.
Des accordéonistes distribuent des carnets de chansons et hop, tout le monde chante en même temps !
Une cinquantaine de chansons françaises à la demande, ambiance légère et festive garantie. .
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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L’événement Matinée musicale interactif Le Band à Léon La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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