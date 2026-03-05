Matinée pédagogique Eglise Saint-Martial Chalais

Matinée pédagogique

Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais Charente

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06

2026-06-06

En compagnie de l’Ensemble International des Quatre Siècles, l’ensemble virtuose du festival. Les invitations pour la Matinée portes ouvertes seront diffusées par la CdC LTD à tous les enfants de la communauté de communes.

Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 83 chalaismusique@gmail.com

English : Matinée pédagogique

Accompanied by the Ensemble International des Quatre Siècles, the festival’s virtuoso ensemble. Invitations to the Open House Matinee will be distributed by CdC LTD to all children in the community of communes.

