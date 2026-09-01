Matinée vendanges au Mas de la Dame Mas de la Dame Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Matinée vendanges au Mas de la Dame

Vendredi 11 septembre 2026 de 9h à 13h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Mas de la Dame 2200 route des Alpilles Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:00:00

fin : 2026-09-11 13:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez vivre une expérience unique lors d’une matinée vendange, au Mas de la Dame.

Programme de la matinée.



9h Rendez-vous au Mas pour un accueil café-croissant et présentation de la mission

9h30 Direction la parcelle pour couper du raisin

11h Rangement du matériel, puis visite de la cave pour découvrir la transformation du raisin en vin

12h Dégustation de vin et déjeuner convivial autour de planches de fromage, charcuterie et anchoïad



Sur inscription uniquement Places limitées

Inscriptions par mail masdeladame@masdeladame.com ou téléphone 04 90 54 32 24

Prévoir des chaussures fermées et confortables, des vêtements qui ne craignent pas les taches, une casquette, une gourde, des gants de jardinage.

Nous fournissons les seaux et sécateurs. .

Mas de la Dame 2200 route des Alpilles Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 32 24 masdeladame@masdeladame.com

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English :

Come and enjoy a unique experience during a morning of grape harvesting at the Mas de la Dame.

L’événement Matinée vendanges au Mas de la Dame Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Baux de Provence