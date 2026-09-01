Matinée vendanges au Mas de la Dame Mas de la Dame Les Baux-de-Provence
vendredi 11 septembre 2026 · Mas de la Dame · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Les Baux-de-Provence
Matinée vendanges au Mas de la Dame
Vendredi 11 septembre 2026 de 9h à 13h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Mas de la Dame 2200 route des Alpilles Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11 13:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Venez vivre une expérience unique lors d’une matinée vendange, au Mas de la Dame.
Programme de la matinée.
9h Rendez-vous au Mas pour un accueil café-croissant et présentation de la mission
9h30 Direction la parcelle pour couper du raisin
11h Rangement du matériel, puis visite de la cave pour découvrir la transformation du raisin en vin
12h Dégustation de vin et déjeuner convivial autour de planches de fromage, charcuterie et anchoïad
Sur inscription uniquement Places limitées
Inscriptions par mail masdeladame@masdeladame.com ou téléphone 04 90 54 32 24
Prévoir des chaussures fermées et confortables, des vêtements qui ne craignent pas les taches, une casquette, une gourde, des gants de jardinage.
Nous fournissons les seaux et sécateurs. .
Mas de la Dame 2200 route des Alpilles Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 32 24 masdeladame@masdeladame.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a unique experience during a morning of grape harvesting at the Mas de la Dame.
L’événement Matinée vendanges au Mas de la Dame Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Baux de Provence
À voir aussi à Les Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Exposition SCULPTILIA 5 d’Elisabeth Cibot Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence 16 septembre 2026
- Exposition Virginie ARENT et Pascal THOUVENIN Lumières abstraites Place De l’église Les Baux-de-Provence 16 septembre 2026
- Journée Européenne du Patrimoine Esplanade du château Les Baux-de-Provence 19 septembre 2026
- Journée Européennes du Patrimoine Les Alpilles par nature Les Baux-de-Provence 20 septembre 2026
- Rallye des vignerons de l’AOP Baux -de-Provence Édition 2026 Lieux de rendez-vous Mas Sainte Berthe Les Baux-de-Provence 26 septembre 2026