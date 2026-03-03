Matinée Zen Salle EPS centre Culturel Tulle

Matinée Zen Salle EPS centre Culturel Tulle dimanche 15 mars 2026.

Salle EPS centre Culturel Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze

09h30/10h45 Qi Gong avec Dominique Soulier 11h00/12h15 Pilates + Relaxation guidée avec Melanie Esthémove Tarifs 1 h/12 € 2 cours 20 € Adhérents Activ’Santé 6 € le cours Tapis non fourni Plais conseillé pour la relaxation –   .

Salle EPS centre Culturel Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 05 92 36  activfitsante@gmail.com

