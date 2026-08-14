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Matinées estivales piscine intercommunale La Châtaigneraie

vendredi 14 août 2026 · piscine intercommunale · La Châtaigneraie

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
piscine intercommunale
Adresse
Rue Bonséjour
Ville
85120 La Châtaigneraie
Département
Vendée
Tarif
2 2 2

La Châtaigneraie

Matinées estivales

piscine intercommunale Rue Bonséjour La Châtaigneraie Vendée

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31

Profitez de la piscine pour vous rafraichir !
Cet été, profitez des Matinées Estivales à la Piscine Intercommunale de La Châtaigneraie !

Du 4 juillet au 31 août 2026, venez vous rafraîchir et profiter de la piscine dans une ambiance estivale à tarif réduit.

Horaires de 10h30 à 12h00
Tarif unique 2 € pour tous

Que vous souhaitiez faire quelques longueurs, vous détendre en famille ou simplement commencer la journée au frais, les Matinées Estivales sont l’occasion idéale de profiter de la piscine à petit prix.   .

piscine intercommunale Rue Bonséjour La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 66 67 

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English :

Take a dip in the pool to cool off!

L’événement Matinées estivales La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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