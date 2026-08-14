Matinées estivales piscine intercommunale La Châtaigneraie

Informations pratiques

La Châtaigneraie

Matinées estivales

piscine intercommunale Rue Bonséjour La Châtaigneraie Vendée

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:30:00

fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31

Profitez de la piscine pour vous rafraichir !

Cet été, profitez des Matinées Estivales à la Piscine Intercommunale de La Châtaigneraie !

Du 4 juillet au 31 août 2026, venez vous rafraîchir et profiter de la piscine dans une ambiance estivale à tarif réduit.

Horaires de 10h30 à 12h00

Tarif unique 2 € pour tous

Que vous souhaitiez faire quelques longueurs, vous détendre en famille ou simplement commencer la journée au frais, les Matinées Estivales sont l’occasion idéale de profiter de la piscine à petit prix. .

piscine intercommunale Rue Bonséjour La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 66 67

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English :

Take a dip in the pool to cool off!

L’événement Matinées estivales La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin