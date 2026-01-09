Matinette Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque de Pacy-sur-Eure · Pacy-sur-Eure
Informations pratiques
Pacy-sur-Eure
Matinette
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-11-14 11:15:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-11-14
Alexandrine racontera des histoires adaptées aux enfants de 0 à 3 ans. Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un de leurs parents. Une séance d’histoires afin de faire découvrir le livre aux plus petits. Une séance d’histoires pour les plus petits à écouter avec un parent. Ainsi qu’une découverte des livres adaptés à cette tranche d’âge. Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
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English : Matinette
L’événement Matinette Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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