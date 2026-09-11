Matrimoine – Voyage dans le temps – Au temps de l’Affaire Dreyfus, JEP 2026 – Rennes rue Edith Cavell, Rennes
samedi 19 septembre 2026 · JEP 2026 - Rennes rue Edith Cavell · Rennes
Informations pratiques
Matrimoine – Voyage dans le temps – Au temps de l’Affaire Dreyfus Samedi 19 septembre, 10h00 JEP 2026 – Rennes rue Edith Cavell Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
C’est par l’évocation de personnalités féminines que vous découvrirez comment la capitale bretonne a vécu le second procès du capitaine Alfred Dreyfus à l’été 1899.
Conduits par Antoinette Caillot, habillée à la dernière mode rennaise, vous arpenterez la ville et les lieux où les épisodes marquants qui ont émaillé le procès de Rennes se sont déroulés.
JEP 2026 – Rennes rue Edith Cavell 5 rue Edith Cavell 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.wiki-rennes.fr/Rue_Edith_Cavell [{« type »: « link », « value »: « http://journees-patrimoine35.com »}]
par l’évocation de personnalités féminines
©Destination Rennes
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