MATRIX (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse

Toulouse

MATRIX (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

De l’autre côté du miroir. Qu’est-ce que la réalité ? Et si, en fait, nous vivions dans une simulation virtuelle créée par des machines afin de soumettre la population ? Et si l’humanité tout entière n’était qu’une ressource d’énergie pour des intelligences artificielles ? Une œuvre de fin de siècle, un cyber-film qui fait froid dans le dos, passé à la postérité grâce à une batterie d’effets spéciaux dominés par le bullet time. Matrix ou quand l’action grand spectacle tente d’arrêter le temps, le temps d’un gunfight, tout en offrant un portrait pessimiste, inquiétant et alarmiste de notre proche futur.

Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999. USA Australie. 136 min. Coul. DCP. VOSTF. 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement MATRIX (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE